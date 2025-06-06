鉅亨網新聞中心 2025-06-06 14:00

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越南國會 6 日全票通過，將全國 63 個省級行政單位精簡為 34 個，包括 28 個省與 6 個直轄市。

越南政府大整骨 63個省級行政單位砍至34個。(圖:shutterstock)

在越南內政部提交的提案中，將把越南 63 個省級行政單位中的 52 個合併為 23 個，這將使越南的省級行政單位精簡至 34 個，其中包括 6 個直轄市和 28 個省。

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此外，也將削減鄉級行政單位數量 66.91%，總數將降至 3,321 個。

此項改革的核心邏輯可概括為三個方向：「貫通上下、精簡層級、強化基層」，其目的是精簡政府架構、提升行政效率並強化基層治理能量。

除地方行政機構大調整外，今年年初越南中央政府部門的撤並也進行得如火如荼，其中內閣部門從 18 個減到 14 個，部級機構從 5 個減到 3 個，約 10 萬名公務員被裁退，總人員規模縮減約 20%。

遭辭退的公務員將按照工齡、等級等因素予以補償，或提前退休，根據越南當局公佈的 50 億美元遣散費做估算，平均每人大致可以獲得 5 萬美元補償，相當於一次性支付約十年工資。