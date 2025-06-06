傑昇通信：報稅季荷包縮水 618檔期消費者趨理性
鉅亨網記者吳承諦 台北
迎戰 618 年中購物檔期，手機通路業者觀察到今年消費行為出現明顯變化。傑昇通信指出，今年 618 檔期適逢報稅季，不少民眾荷包稍顯緊縮，消費更趨理性，高效降價與免萬元入手成為刺激買氣的兩大主軸。
財政部因應美國實施「對等關稅」政策對台灣經濟造成衝擊，已發布延長 113 年度所得稅結算申報及繳納期間至 6 月 30 日的措施。在此背景下，手機通路業者觀察到消費者購機行為更加務實，對價格敏感度明顯提升。
次促銷活動涵蓋蘋果、三星、OPPO、小米、vivo 等主要品牌，精選機種最高現省破萬元，折扣低至 62 折。其中三星 Galaxy S25 Ultra 從 47900 元降至 37690 元，現省 10210 元，成為降價幅度最大的旗艦機種。
中階與平價機種同樣推出大幅折扣，OPPO Reno13 F 從 12990 元降至 8090 元，打出 62 折優惠。vivo Y39 特價 6890 元，換算相當於 63 折，滿足小資族與長輩族群的換機需求。
傑昇通信表示，門市購機專屬優惠折扣甚至比網路價格更低，透過實體通路優勢吸引消費者。業者預期透過大幅降價策略，在消費緊縮的環境下維持競爭力，同時刺激 618 檔期的整體買氣。
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