傑昇通信：報稅季荷包縮水 618檔期消費者趨理性

財政部因應美國實施「對等關稅」政策對台灣經濟造成衝擊，已發布延長 113 年度所得稅結算申報及繳納期間至 6 月 30 日的措施。在此背景下，手機通路業者觀察到消費者購機行為更加務實，對價格敏感度明顯提升。