鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 13:09

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花旗裁撤中國3500名技術員工 強調投資計畫不變。(圖:shutterstock)

花旗在聲明中表示，位於上海和大連的解決方案中心的裁員，預計將於第四季初完成。部分職位將轉移至其他中心，該公司拒絕透露中國地區的具體員工數量。

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花旗集團全資擁有的當地銀行子公司——花旗銀行（中國）有限公司將不受影響。花旗表示仍持續對該子公司進行投資，以支持在中國的企業與機構客戶。

花旗正致力於簡化營運組織並提升獲利能力，以加強與競爭對手的競爭力，並於去年訂下目標，在 2026 年底前裁減 2 萬個職位。

負責日本、亞洲北部、澳洲以及銀行業務的主管馬克 · 盧特 (Marc Lue) 在聲明中表示：「我們致力於服務在中國的企業與機構客戶，並支持他們的跨境銀行業務需求，同時也支持我們國際網絡中在中國開展業務的客戶。」

盧特透露，花旗正持續推進在中國設立全資擁有的證券與期貨公司的計畫。

設立中國證券公司的計畫受到了美國與中國監管規定的阻礙。花旗原本目標是在 2023 年年中之前啟動其投資銀行業務。此外，該銀行於 2022 年也宣布，作為撤出 14 個市場的更廣泛計畫之一，將關閉其在中國的消費金融業務