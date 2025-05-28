國際金價5月大幅震盪 花旗：還會漲！未來3個月目標價3500美元

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-28 13:50

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國際黃金現貨價格 (XAUUSDOZ) 今 (28) 日在亞洲早盤交易時段小漲後回落至每盎司 3300 美元之下，接近昨日觸及的一周低點，業內人士最新則預估還會漲，其中花旗預測未來 3 個月黃金交易目標價為 3500 美元。

本月初，金價一度跌破 3255 美元，隨後因地緣衝突升級而迅速反彈，5 月 6 日最高觸及 3438 美元，到了上周二 (20 日) 因聯準會 (Fed) 鷹派表態及俄烏停火預期，金價又回落至 3211 美元，5 月走勢呈現大幅波動情形。

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此外，美國總統川普上周末表示，將從 6 月起對歐盟徵收 50% 關稅，但隨後改變想法。川普上周日 (25 日) 表示，歐盟請求將關稅談判期限延長至 7 月 9 日，他已同意這項請求，並稱此次跟歐盟就關稅問題的談話「非常愉快」。

花旗在最新發布的一份研究報告中預測，未來 3 個月黃金交易目標價為每盎司 3500 美元，高於 5 月 12 日設定的 3300 美元。

外匯交易員袁璽說：「這項調整主要基於川普的關稅戰、地緣政治風險和美國財政狀況等不確定因素的持續存在，這些因素重燃了對避險資產的需求。」

事實上，自 2023 年以來，花旗一直對金價上漲持樂觀態度，上月更首度將金價目標上調至每盎司 3500 美元。這一目標在 4 月 22 日被短暫超越，因市場對 Fed 獨立性的擔憂加劇，但隨著貿易緊張局勢後來緩解，短期預測一度下調。

中國社科院研究生院特聘導師柏文喜指出，美元與黃金通常呈現反向關係，近期，美元指數走勢相對疲軟。例如 4 月 22 日美元指數收在 98.278 點，創 2022 年 3 月新低，這為黃金價格提供了有力支撐，也使得花旗銀行對黃金短期內的價格持更樂觀的態度。

新智派新質生產力會客廳聯合創始發起人袁帥說：「當前，全球經濟復甦進程並不均衡，部分地區經濟增速放緩，貿易摩擦、地緣政治衝突等問題時有發生。緊張局勢升級可能導致供應鏈中斷、貿易受阻，進而影響全球經濟成長。」。

對於金價走勢，寶城期貨分析指出，當前美國就業市場韌性支撐短期經濟向好，但關稅政策持續擾動加劇停滯性通膨風險。

市場預估，Fed 今年僅可能降息 2 次、共 50 個基點，較年初預期大幅調降。經濟基本面的強現實與貨幣政策的鷹派基調，對金價形成短期壓制，而停滯性通膨風險升溫則為金價中期走勢提供了支撐。中東地緣衝突升溫，地緣政治格局的長期複雜性，持續為金價提供避險買盤支撐。長期來看，黃金上行趨勢未改，從中短期來看，多空因素交織，黃金價格波動幅度恐加大。

對於黃金投資，袁帥認為，花旗上調黃金目標價並預測金價區間盤整，是基於對當前經濟情勢、貨幣政策和市場供需關係的綜合分析。這項預測為投資者提供了重要的參考，但投資者在做出投資決策時，應充分認識到黃金投資的風險，要理性看待市場預測，結合自身實際情況制定合理的投資計畫。