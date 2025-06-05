鉅亨網編輯林羿君 2025-06-05 10:45

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美國總統川普周四 (5 日) 下令徹查拜登任內一系列政策文件的簽署過程與合法性，以及其幕僚是否有隱瞞拜登的心理或身體健康狀況。

史上最危險陰謀！川普下令徹查拜登 「隱病由他人執政」。(圖:shutterstock)

川普簽署一份總統備忘錄，指示司法部長邦迪（Pam Bondi）與白宮法律顧問沃靈頓（David Warrington）進行調查，並提及拜登使用自動簽名機簽署文件的情況。

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自動簽名機是一種機械裝置，可複製某人真實的簽名，數十年來多位美國總統皆曾使用。然而，川普多次暗示拜登的一些政策無效，理由是其幕僚奪取了總統職權，以掩蓋川普所謂的拜登「認知衰退」。

備忘錄也指出，調查範圍應涵蓋是否有個人或團體協調行動，刻意隱匿拜登的健康資訊，或在總統本人狀態不清時，由其他人行使職權。文件中提到，若屬實，相關行為「可能構成違憲」。