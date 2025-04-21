鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估上修至-0.39元，預估目標價為65.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-21 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.44元上修至-0.39元，其中最高估值1.02元，最低估值-2.19元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.02(1.02)
|2.78
|3.32
|1.62
|最低值
|-2.19(-2.19)
|-0.37
|-0.07
|0.89
|平均值
|-0.34(-0.36)
|0.59
|1.19
|1.28
|中位數
|-0.39(-0.44)
|0.49
|1.17
|1.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.70億
|35.57億
|39.78億
|43.03億
|最低值
|30.37億
|33.64億
|35.35億
|38.84億
|平均值
|30.55億
|34.53億
|38.33億
|41.55億
|中位數
|30.55億
|34.60億
|38.71億
|42.30億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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