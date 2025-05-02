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鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.49元，預估目標價為69.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-02 20:15


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.35元下修至-0.49元，其中最高估值0.65元，最低估值-2.39元，預估目標價為69.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.65(1.02)2.483.911.49
最低值-2.39(-2.19)-0.37-0.070.68
平均值-0.42(-0.33)0.481.31.17
中位數-0.49(-0.35)0.491.331.26

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.08億35.98億40.98億43.03億
最低值30.40億33.85億36.60億39.33億
平均值30.80億34.77億38.81億41.69億
中位數30.94億34.68億38.89億41.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-5.61-3.48-3.54-1.13-5.59
營業收入14.91億17.67億20.84億25.00億27.59億

詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEXAS

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