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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司(PATH-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為14.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對UiPath公司(PATH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.62元，最低估值0.45元，預估目標價為14.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.62(0.6)0.770.82
最低值0.45(0.45)0.50.54
平均值0.55(0.54)0.620.68
中位數0.56(0.54)0.620.68

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值15.54億17.46億19.54億
最低值14.98億16.43億17.54億
平均值15.48億16.79億18.39億
中位數15.52億16.77億18.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.18-1.16-0.60-0.16-0.13
營業收入6.08億8.92億10.59億13.08億14.30億

詳細資訊請看美股內頁：
UiPath公司(PATH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPATH

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