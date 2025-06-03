鉅亨速報 - Factset 最新調查：UiPath公司(PATH-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為14.50元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對UiPath公司(PATH-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.56元，其中最高估值0.62元，最低估值0.45元，預估目標價為14.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.62(0.6)
|0.77
|0.82
|最低值
|0.45(0.45)
|0.5
|0.54
|平均值
|0.55(0.54)
|0.62
|0.68
|中位數
|0.56(0.54)
|0.62
|0.68
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.54億
|17.46億
|19.54億
|最低值
|14.98億
|16.43億
|17.54億
|平均值
|15.48億
|16.79億
|18.39億
|中位數
|15.52億
|16.77億
|18.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.18
|-1.16
|-0.60
|-0.16
|-0.13
|營業收入
|6.08億
|8.92億
|10.59億
|13.08億
|14.30億
詳細資訊請看美股內頁：
UiPath公司(PATH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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