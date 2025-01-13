莫德納大砍今年營收預測 盤前股價崩逾18%
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 21:20
莫德納 (Moderna) 周一 (13 日) 盤前股價暴跌逾 18%，此前該公司大幅下調今年銷售預測，原因是其仍在努力應對新冠病毒 (Covid) 和呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗需求放緩的問題。
截稿前，莫德納 (MRNA-US) 周一盤前股價暴跌 18.72%，每股暫報 34.34 美元，去年累積下跌 58%。去年第四季財報將於 2 月 14 日美股開盤前揭曉。
這家總部位於麻州的公司表示，預估今年全年營收介在 15 億至 25 億美元之間，主要集中在今年下半年，低於其先前預測的 25 億至 35 億美元，也不及市場預期的 29.5 億美元。
該公司執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 受訪時表示，下調 2025 年的銷售預期反映幾個潛在的不利因素，其中包括新冠病毒市場的競爭加劇，另外在其他國家建設的設施可能會推遲，以及新冠病毒疫苗接種率「仍可能下降一點」。班塞爾稱，去年秋季零售市場的比例較去年同期下降了 7%。
由於疫情後對新冠病毒疫苗的需求減弱，莫德納一直在縮減其財務目標，而其第二款產品 RSV 疫苗迄今幾乎沒有什麼吸引力。該公司還在努力應對下一屆川普政府的不確定性，尤其是他的最高衛生提名人小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.)，他長期以來一直是疫苗的批評者。
莫德納是在本周於舊金山召開的摩根大通年度醫療保健會議 (JPMorgan Healthcare Conference) 開幕時公布銷售數據。該會議是製藥和生物技術公司之間進行交易和討論的熱門場所。投資者渴望看到莫德納的更多產品成為核准產品。
莫德納先前曾表示，預計其巨細胞病毒 (CMV) 疫苗的後期研究最快將於 2024 年底得出結果。巨細胞病毒是導致出生缺陷的常見原因。
但該公司周一表示，一個獨立的專家小組認為疫苗沒有達到早期療效的標準，並建議研究按計畫繼續進行，預料該研究的最終療效數據將在今年的某個時候揭曉。
美國監管機構預估將在 5 月底前決定是否批准該公司的下一代新冠疫苗。此外，如果累積的病例足夠多，該公司預料今年將從季節性流感和諾羅病毒疫苗的後期研究中獲得療效數據。
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