莫德納大砍今年營收預測 盤前股價崩逾18%

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-13 21:20

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莫德納 (Moderna) 周一 (13 日) 盤前股價暴跌逾 18%，此前該公司大幅下調今年銷售預測，原因是其仍在努力應對新冠病毒 (Covid) 和呼吸道融合病毒 (RSV) 疫苗需求放緩的問題。

截稿前，莫德納 (MRNA-US) 周一盤前股價暴跌 18.72%，每股暫報 34.34 美元，去年累積下跌 58%。去年第四季財報將於 2 月 14 日美股開盤前揭曉。

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這家總部位於麻州的公司表示，預估今年全年營收介在 15 億至 25 億美元之間，主要集中在今年下半年，低於其先前預測的 25 億至 35 億美元，也不及市場預期的 29.5 億美元。

該公司執行長班塞爾 (Stéphane Bancel) 受訪時表示，下調 2025 年的銷售預期反映幾個潛在的不利因素，其中包括新冠病毒市場的競爭加劇，另外在其他國家建設的設施可能會推遲，以及新冠病毒疫苗接種率「仍可能下降一點」。班塞爾稱，去年秋季零售市場的比例較去年同期下降了 7%。

由於疫情後對新冠病毒疫苗的需求減弱，莫德納一直在縮減其財務目標，而其第二款產品 RSV 疫苗迄今幾乎沒有什麼吸引力。該公司還在努力應對下一屆川普政府的不確定性，尤其是他的最高衛生提名人小羅勃甘迺迪 (Robert F. Kennedy Jr.)，他長期以來一直是疫苗的批評者。

莫德納是在本周於舊金山召開的摩根大通年度醫療保健會議 (JPMorgan Healthcare Conference) 開幕時公布銷售數據。該會議是製藥和生物技術公司之間進行交易和討論的熱門場所。投資者渴望看到莫德納的更多產品成為核准產品。

莫德納先前曾表示，預計其巨細胞病毒 (CMV) 疫苗的後期研究最快將於 2024 年底得出結果。巨細胞病毒是導致出生缺陷的常見原因。

但該公司周一表示，一個獨立的專家小組認為疫苗沒有達到早期療效的標準，並建議研究按計畫繼續進行，預料該研究的最終療效數據將在今年的某個時候揭曉。