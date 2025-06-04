鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 08:10

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美國聯準會 (Fed) 於週二 (4 日) 宣佈，富國銀行(WFC-US) 不再受到自 2018 年以來所施加的資產規模限制，令該股聞訊上漲 3%。

睽違7年重獲自由 Fed解除富國銀行資產規模限制。(圖:shutterstock)

聯準會週二宣布，取消 2018 年對富國銀行實施的 1.95 兆美元的資產規模限制。這項限制源自於 2016 年震驚全美的假帳戶醜聞，曾被視為美國監管史上最嚴厲的處罰之一。

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聯準會在聲明中表示，富國銀行符合取消 2018 年執法行動所要求的限制的所有條件，並已完成了對富國銀行補救措施和第三方評估的審查，以及自己對該行公司治理和風險管理計畫的評估。

這項備受期待的判定，為這家美國第四大銀行近十年的醜聞畫上了句號，使其得以重拾成長動力。自 2018 年 2 月實施資產增長上限以來，它已成為銀行業最令人擔憂的懲罰措施，根據計算，富國銀行因此損失了約 390 億美元的利潤。

富國銀行執行長 Charlie Scharf 對此表示，聯準會取消資產上限的決定，標誌著富國銀行轉型歷程中的關鍵里程碑。很高興能夠繼續推進各項計劃，以已實施的流程和文化變革為支撐，以審慎的方式進一步提高回報和成長。

Scharf 還指出，為了紀念這項重大發展，該銀行將向所有全職員工發放 2000 美元的獎勵。他表示，對大多數員工來說，將以限制性股票的形式發放獎勵。