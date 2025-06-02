基隆石垣島日渡輪傳9月開航CP值高 觀光署：旅客嘗鮮、不至於影響國旅

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-06-02 20:54

‌



近期有日本航運業者預告 9 月將啟航「基隆 - 石垣島」定期客貨 2 兩用渡輪，並以「YAIMA 丸號」載客，單程票價估約 1 萬元日圓起 (約台幣 2,100 元)，與台北到墾丁交通票價相仿。交通部觀光署今 (2) 日回應，初期因票價優惠，可能有嚐鮮潮，但渡輪載客量有限，滿載也不至於影響墾丁國旅。

基隆石垣島日渡輪傳9月開航CP值高，觀光署：不至於影響國旅。(圖:翻攝渡輪業者官網)

據了解，該航運業者向交通部航港局申請「石垣島－基隆」定期客貨兩用渡輪，據官網資料顯示，將以「YAIMA 丸號」載運，預計於今年 9 月啟航，單程從基隆航行至石垣島時間為 7 小時，該船長度為 160 米長，最多可載運 545 名旅客，及 180TEU 貨物乘載量。

‌



對此，觀光署副署長黃勢芳受訪時表示，基隆 - 石垣島航線，為航港局海上藍色公路計畫之一，觀光署配合 1 年期的相關行銷推廣計畫，鼓勵民眾多元旅遊。至於是否會影響國旅衝擊，黃勢芳表示，初期旅遊會有嘗鮮好奇，但價位上，業者尚未向航港局提出正式運價申請，應不至於影響墾丁旅遊。