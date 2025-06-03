鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-06-03 14:17

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台灣 2025 年邁入超高齡社會，根據衛福部推估，目前長照需求人數已達 92 萬人，且陸續增加。為因應未來需求，凱基人壽持續開發及優化長照險商品與服務流程，推出「長期照顧分期保險金申領文件調整批註條款」，並開放「凱基人壽享放心長期照顧終身健康保險」等 8 張商品適用，保戶在長期照顧分期保險金連續給付達四期後，第五期 (含) 開始，僅需檢附被保險人的生存證明及保險金申請書。

凱基人壽推長照險批註條款簡化理賠流程 8張保單適用。(圖:凱壽提供)

凱基人壽表示，高齡化社會下，保險不僅是經濟支援，更是生活尊嚴的保障。依衛福部最新調查推估，2031 年失智症總人口數將逾 49 萬人；2041 年將超過 69 萬人，顯示未來失智症人口數有逐年攀升趨勢。

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失智症患者常伴隨行動能力退化、長期臥床與認知功能障礙，過往長照保戶於每期申領長期照顧分期保險金時，每次均需檢附醫師診斷證明書及巴氏量表或臨床失智評分量表等相關文件，對行動不便、長期臥床或失智症患者家庭，無疑是一大負擔。

以投保「凱基人壽享放心長期照顧終身健康保險 」為例，若保戶因失智症導致嚴重認知障礙與行動困難而進入長期臥床狀態，在未適用「批註條款」前，家屬需每年帶著行動不便、甚至無法言語的被保險人前往醫院，請醫師開立診斷證明及完成巴氏量表評估，以申領每期的長期照顧分期保險金。長年下來，家屬與照顧者需冒著舟車勞頓與照顧壓力，頻繁往返醫院，患者本身也容易因移動過程產生不適或風險。