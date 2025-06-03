美國財政部：有望在7/9前達成多項貿易協議
鉅亨網編譯鍾詠翔
美國財政部副部長福克德（Michael Faulkender）周一（3 日）表示，川普政府在貿易談判上「取得非常好的進展」，部分貿易協議已經「接近終點線」。
據美國《CNBC》報導，福克德說：「只要我們繼續取得進展，我認為你會看到更多協議在 7 月 9 日之前宣布。」
今年 4 月 2 日，美國總統川普公布「對等關稅」，引起軒然大波。4 月 9 日，川普暫停對大多數美國貿易夥伴的「對等關稅」，暫停期限為 90 天，將高額關稅生效期推遲到 7 月 9 日。
當時川普政府揚言，目標是「在 90 天內達成 90 筆協議」。但自那之後，近兩個月時間過去了，美國迄今為止只宣布了美國與英國的協議。
儘管如此，福克德仍然堅稱，美方不打算延長 90 天關稅暫停期限。
福肯德表示，白宮希望在 90 天暫停期結束之前「儘可能完成這些討論」，並指出貿易協議談判「有時很複雜」。
福肯德說：「我方希望看到，至少能在暫停期結束前達成協議條款，只要（貿易夥伴）推動談判取得進展，並釋出善意，我方將繼續朝著宣布這些協議的方向前進。」
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