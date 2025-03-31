鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為132.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.72元下修至2.66元，其中最高估值3.12元，最低估值2.43元，預估目標價為132.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.12(3.78)
|3.52
|3.88
|4.35
|最低值
|2.43(2.43)
|2.74
|3
|4.35
|平均值
|2.72(2.85)
|3.13
|3.6
|4.35
|中位數
|2.66(2.72)
|2.99
|3.76
|4.35
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|89.26億
|88.95億
|95.02億
|98.38億
|最低值
|78.14億
|82.42億
|87.03億
|98.38億
|平均值
|81.98億
|85.80億
|90.45億
|98.38億
|中位數
|80.99億
|85.71億
|89.87億
|98.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.97
|3.86
|4.15
|3.22
|4.02
|營業收入
|44.39億
|47.59億
|59.74億
|80.23億
|82.02億
詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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