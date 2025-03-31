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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普洛斯(PLD-US)EPS預估下修至2.66元，預估目標價為132.50元

鉅亨網新聞中心 2025-03-31 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普洛斯(PLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.72元下修至2.66元，其中最高估值3.12元，最低估值2.43元，預估目標價為132.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.12(3.78)3.523.884.35
最低值2.43(2.43)2.7434.35
平均值2.72(2.85)3.133.64.35
中位數2.66(2.72)2.993.764.35

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值89.26億88.95億95.02億98.38億
最低值78.14億82.42億87.03億98.38億
平均值81.98億85.80億90.45億98.38億
中位數80.99億85.71億89.87億98.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.973.864.153.224.02
營業收入44.39億47.59億59.74億80.23億82.02億

詳細資訊請看美股內頁：
普洛斯(PLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPLD

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