鉅亨速報 - Factset 最新調查：基內瑞克控股GNRC-US的目標價調降至149元，幅度約3.87%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對基內瑞克控股(GNRC-US)提出目標價估值：中位數由155元下修至149元，調降幅度3.87%。其中最高估值205元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予基內瑞克控股評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。
基內瑞克控股今(2日)收盤價為122.15元。近5日股價下跌3.87%，標普指數上漲1.88%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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