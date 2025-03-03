鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為158.50元
鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.88元上修至1.94元，其中最高估值2.17元，最低估值1.37元，預估目標價為158.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.17(2.17)
|2.66
|3.23
|最低值
|1.37(1.37)
|1.68
|2.02
|平均值
|1.88(1.84)
|2.29
|2.63
|中位數
|1.94(1.88)
|2.31
|2.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108.03億
|133.72億
|123.17億
|134.81億
|最低值
|79.14億
|84.83億
|103.96億
|134.81億
|平均值
|94.05億
|104.64億
|111.67億
|134.81億
|中位數
|96.48億
|104.86億
|107.89億
|134.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|營業收入
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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