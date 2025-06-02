鉅亨網編輯林羿君 2025-06-02 11:26

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在美國官員抱怨中國未按照承諾取消貿易壁壘之際，中國美國商會 (（American Chamber of Commerce in China) 稱，過去一周，中國已逐步放鬆對稀土出口的控制。

中國美國商會打臉白宮 稱中國未禁止稀土出口。(圖:shutterstock)

該商會會長 Michael Hart 表示：「我們確實看到部分出口批准已經開始出現，雖然進度比業界預期來得慢。部分延誤與中國正在適應其新出口審批制度有關，並非因為他們不允許出口。」

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釋放關鍵礦物供應的議題，已成為中美兩大經濟體之間的新爭端。美國總統川普上周五指責北京違反了在日內瓦談判達成的貿易協定，此前美國官員抱怨中國沒有加快稀土出口。

作為與美國貿易休兵協議的一部分，中國在 5 月中旬中止一項針對 28 家美國企業的出口禁令，該禁令涵蓋具有軍民兩用性質的物項，其中包括某些稀土產品。

軍事用途商品的出口商可以在 90 天內向中國商務部申請許可證。據一位不願透露姓名的亞洲官員稱，一家大型亞洲進口商旗下的公司已在上週獲得許可證。

根據美國地質調查局的數據，中國約占全球稀土產量的 70%。由於美國對中國供應的依賴，中國對一系列稀有商品的掌控，這些商品廣泛應用於戰鬥機到電動車等領域，長期以來被視為一種潛在的地緣政治武器。

近幾週，華盛頓與北京之間的緊張局勢升溫。美國對他國發出警告，要求慎用華為的先進晶片，並對銷售晶片設計軟體及噴射引擎零件給中國設下新限制，同時宣布將「積極」撤銷中國留學生的簽證。