鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-02 14:40

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美元周一 (2 日) 亞市小幅走低，回吐了上周的部分漲幅，因市場權衡川普總統關稅政策的前景，及其抑制經濟增長和引發通膨的可能性。

交易員評估新關稅形勢 美元在亞洲交易時段小跌(圖:shutterstock)

上周五川普宣布計畫將進口鋼鋁關稅提高一倍至 50%，導致美元在本周初承壓下跌。

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中國商務部對相關指控表示「毫無根據」，並揚言採取強硬措施。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 周日透露，川普和中國國家主席習近平可能很快通話，以解決貿易問題。

美元匯率在過去幾周受到川普反覆的貿易戰影響而劇烈波動。貿易緊張升溫，會引發美國經濟衰退的擔憂，促使美元下跌。例如，「解放日」關稅宣布後，美元兌主要貨幣在一周內下跌了 3%。美元指數周一下跌 0.1%，至 99.283。

截至格林威治標準時間 04:39，美元兌日元下跌 0.3%，至 143.57，回吐了上周逾 1% 的漲幅。歐元兌美元上漲 0.1%，至 1.1362 美元，英鎊兌美元上漲 0.2%，至 1.3485 美元。澳元兌美元上漲 0.3%，至 0.6453 美元。

儘管美國貿易法院曾阻止大部分關稅執行，但上訴法院隨後又恢復了關稅。不過，許多分析師認為這顯示總統權力仍受制衡。高盛分析師指出，若關稅受到阻礙，焦點可能轉向其他增加政府收入的方式，這對美元可能更加不利。

此外，財政擔憂也加劇了市場的「拋售美國」主題，導致美國股票和國債等資產近幾個月來下跌。這些擔憂在本周尤為突出，因參議院開始審議川普的大規模減稅和支出法案，該法案預計未來十年將使美國國債增加 3.8 兆美元。