百度旗下「蘿蔔快跑」加速出海 將在杜拜部署逾千台無人車　

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 12:17

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蘿蔔快跑表示已與杜拜道路交通局（RTA）簽署戰略合作協議，杜拜複雜的城區交通環境將充分驗證蘿蔔快跑無人駕駛系統的穩定性和成熟度。

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截至目前，蘿蔔快跑已在中國完成城市級的無人駕駛車輛部署，實現百分百全無人化，並提供超過 1000 萬次出行服務，累計安全行駛里程超過 1.5 億公里。

蘿蔔快跑進軍杜拜早有端倪。今年 2 月於杜拜召開的 2025 世界政府高峰會（WGS）上，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏與阿聯酋 AI 部長長奧馬爾 · 蘇丹 · 奧拉馬 (Omar Sultan AI Olama) 對談時，奧拉瑪表示：「期待在明年的大會上，所有車隊都是由蘿蔔快跑支持的自動駕駛。」

蘿蔔快跑的出海進程，在去年按下「加速鍵」。去年 11 月，蘿蔔快跑獲准在香港進行公開道路測試，這也是其邁向國際市場的第一步。李彥宏在 2 月的財報電話會上提到，「這是重要的一步，因為香港是我們的第一個右舵左行地區市場。它展示了我們的自動駕駛適應不同的交通系統的能力，為向具有類似駕駛規則的市場擴張打下基礎。」

截至目前，蘿蔔快跑已經在北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等十多個城市落地服務。百度財報顯示，2024 年第四季度，蘿蔔快跑提供的無人駕駛訂單超過 110 萬單，較去年同期成長 36%；2025 年 3 月，蘿蔔快跑累計提供給民眾的旅遊服務訂單超過 1,000 萬單。財報也特別提到，自 2025 年 2 月起，蘿蔔快跑已在中國實現 100% 全無人駕駛運營，這表示目前蘿蔔快跑在國內運營的所有車輛都已不用配備安全員。