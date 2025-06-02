中國間諜鎖定半導體領域！荷蘭國防部長警告：對荷蘭監視活動正加劇

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-02 10:00

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荷蘭國防部長 Ruben Brekelmans 上週六（31 日）表示，中國對荷蘭的監視活動正在「加劇」，重點是半導體領域。他強調：「我們在半導體領域擁有技術領先優勢，中國對相關智慧財產權非常感興趣。」

荷蘭國防部長稱，中國對荷蘭工業的監視活動正「加劇」。(圖:REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，Brekelmans 在新加坡香格里拉對話安全會議期間接受采訪時表示：「我們在半導體行業技術領先，或者說技術先進，當然，為了獲得這些知識產權，中國對此很感興趣。」

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荷蘭軍事情報局早在 2024 年 4 月的年度報告中就曾揭露，中國間諜已將荷蘭半導體、航空航太和海事產業作為目標，試圖增強中國的武裝力量。

當被問及間諜活動是否已經停止時，Brekelmans 表示，根據最新情報分析，中國依舊是荷蘭網路安全最大威脅來源。他說：「我們確實發現，大多數針對我們的網路活動都來自中國。去年是這樣，但現在仍然如此。」

截至目前，中國外交部尚未對荷方指控做出回應。不過，北京當局過去一貫否認參與任何形式的網路間諜行動，並表示中國反對所有網路攻擊。

這並非中國首次被點名。荷蘭情報機構去年首次公開將網路間諜活動歸咎於中國，表示受政府支持的網路間諜於 2023 年入侵了荷蘭的一個軍事網路。