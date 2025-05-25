美副總統范斯出席美國海軍學院畢業典禮：談川普用兵新戰略、強調目標導向軍事行動

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-25 15:40

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美國副總統 JD 范斯（JD Vance）在馬里蘭州安納波利斯，向美國海軍學院 2025 屆畢業生發表畢業致詞。他指出，美國外交政策正歷經重大轉型，未來軍事任務將更加明確且目標導向，反映川普政府對外交與軍事策略的重新定位。

根據美國國防部於 5 月 23 日發布的新聞稿，范斯在演說中闡述川普總統對外交政策的看法，強調新政府正拋棄過去數十年以來強調國家重建與干涉他國內政的外交策略，改以保護美國核心國家利益、鞏固同盟關係為首要目標。

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他批評先前這些過時的政策違背了美國建國先賢的原則，導致軍力與資源投入不符實際利益。

范斯以近期美軍針對葉門胡塞武裝發動的精準打擊為例，說明新戰略已開始落實。美國以保護紅海航道安全為明確目標，成功迫使胡塞組織在本月初同意停火，終結近兩年的衝突。

范斯強調：「美國一但劃下紅線，就會確實執行，這就是我們的原則與行動方式。」

此外，范斯也進一步表示，川普政府對於派遣軍隊持審慎態度，只有在國家利益真正受威脅時才會動用軍力。他強調：「勇敢穿上軍裝、為這個國家冒著生命危險的年輕人是國家最寶貴的資源，我承諾開發和保護這一資源，並且只在國家利益需要時使用。」

同時，范斯還談到了戰爭性質的改變。面對現代戰爭樣態快速變化，范斯指出，美國在海洋、空中與太空的傳統優勢已不再絕對，未來戰場將充斥低成本無人機、巡航飛彈與網路攻擊。

他提醒這批畢業生，他們將成為創新力量的主體：「你們不只是使用武器的人，你們將是下一代軍事科技的開發者與實踐者。」