華為挑戰傳統 Windows 與 macOS 主導地位！余承東：就是要給世界多一種選擇

鉅亨網新聞中心 2025-05-21 15:30

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在最新一場華為新品發表會中，華為常務董事余承東強調，為突破過去長期由 Windows 與 macOS 主導的格局，華為付出了極大的努力。他表示：「鴻蒙電腦，就是要給世界多一種選擇，」引起現場熱烈反應。

此次發表會上，華為推出旗下首款搭載鴻蒙作業系統（HarmonyOS）的摺疊螢幕筆記型電腦 MateBook Fold 非凡大師，起售價為 23999 人民幣。余承東坦言，該款筆電在螢幕、晶片與鉸鏈等核心元件上皆採用全新高成本工藝，面臨不小的成本壓力。

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MateBook Fold 採用可摺疊設計，展開後為 18 吋大螢幕，摺疊後僅為 13 吋，兼顧便攜性與生產力。筆電重量僅 1.16 公斤，甚至比 MacBook Air（1.26 公斤）更輕。

顯示方面，MateBook Fold 配備雙層 OLED 面板，亮度峰值達 1600 尼特，顯色與亮度表現均為筆電市場頂級。華為也首次在筆電中導入 LTPO 自適應更新率技術，有效降低 30% 以上的功耗。

華為為這款摺疊筆電打造了新一代玄武水滴鉸鏈，長達 285 毫米，是目前全球筆電中尺寸最大的摺疊螢幕鉸鏈。這項設計提升了整體穩定性與摺疊無縫性，提供更佳使用體驗。

除 MateBook Fold 外，華為也同步推出另一款輕薄型筆電 MateBook Pro，採用全新雲隼架構設計，整機重量僅 970 克，厚度僅 13.5 毫米，具備 40W 效能釋放，強調輕便與效能兼備。

而本次發表會另一焦點則是鴻蒙作業系統 HarmonyOS 的進展。華為自 2012 年起布局鴻蒙系統，並於 2019 年正式推出。到 2024 年，鴻蒙系統已進化至第五代，實現作業系統底層自主，支援手機、平板、電腦等多裝置協同整合。

余承東表示：「鴻蒙花了十年，走完了歐美國家三十年才走完的路。」

華為余承東：鴻蒙花了十年，走完了歐美國家三十年才走完的路。(圖: REUTERS/TPG)

余承東透露，目前已有超過 1000 款融合應用完成對鴻蒙電腦的適配，另有 150 款專屬應用正在開發中。華為將持續推進應用生態建設，以擴大鴻蒙系統在 PC 領域的實用性與影響力。

據了解，在生態方面，鴻蒙電腦應用開發持續加速，目前有超過 150 個專屬電腦生態應用已啟動開發，300 多個融合生態應用已完成適配。