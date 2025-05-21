華為挑戰傳統 Windows 與 macOS 主導地位！余承東：就是要給世界多一種選擇
鉅亨網新聞中心
在最新一場華為新品發表會中，華為常務董事余承東強調，為突破過去長期由 Windows 與 macOS 主導的格局，華為付出了極大的努力。他表示：「鴻蒙電腦，就是要給世界多一種選擇，」引起現場熱烈反應。
此次發表會上，華為推出旗下首款搭載鴻蒙作業系統（HarmonyOS）的摺疊螢幕筆記型電腦 MateBook Fold 非凡大師，起售價為 23999 人民幣。余承東坦言，該款筆電在螢幕、晶片與鉸鏈等核心元件上皆採用全新高成本工藝，面臨不小的成本壓力。
MateBook Fold 採用可摺疊設計，展開後為 18 吋大螢幕，摺疊後僅為 13 吋，兼顧便攜性與生產力。筆電重量僅 1.16 公斤，甚至比 MacBook Air（1.26 公斤）更輕。
顯示方面，MateBook Fold 配備雙層 OLED 面板，亮度峰值達 1600 尼特，顯色與亮度表現均為筆電市場頂級。華為也首次在筆電中導入 LTPO 自適應更新率技術，有效降低 30% 以上的功耗。
華為為這款摺疊筆電打造了新一代玄武水滴鉸鏈，長達 285 毫米，是目前全球筆電中尺寸最大的摺疊螢幕鉸鏈。這項設計提升了整體穩定性與摺疊無縫性，提供更佳使用體驗。
除 MateBook Fold 外，華為也同步推出另一款輕薄型筆電 MateBook Pro，採用全新雲隼架構設計，整機重量僅 970 克，厚度僅 13.5 毫米，具備 40W 效能釋放，強調輕便與效能兼備。
而本次發表會另一焦點則是鴻蒙作業系統 HarmonyOS 的進展。華為自 2012 年起布局鴻蒙系統，並於 2019 年正式推出。到 2024 年，鴻蒙系統已進化至第五代，實現作業系統底層自主，支援手機、平板、電腦等多裝置協同整合。
余承東表示：「鴻蒙花了十年，走完了歐美國家三十年才走完的路。」
余承東透露，目前已有超過 1000 款融合應用完成對鴻蒙電腦的適配，另有 150 款專屬應用正在開發中。華為將持續推進應用生態建設，以擴大鴻蒙系統在 PC 領域的實用性與影響力。
據了解，在生態方面，鴻蒙電腦應用開發持續加速，目前有超過 150 個專屬電腦生態應用已啟動開發，300 多個融合生態應用已完成適配。
發布會上，余承東也透露，已經有超過 1000 多個融合生態實現了適配。
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