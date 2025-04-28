再創史高！LABUBU新品全球瘋搶 泡泡瑪特今飆漲12% 市值超越Gucci母公司

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-28 17:35

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泡泡瑪特今 (28) 日在港股收漲 12.01% 至每股 193 港元，盤中一度漲高 13% 至 195 港元，最新市值突破 2500 億港元，再創歷史新高，泡泡瑪特(09992-HK) 近期在美國大紅，上周五 (25 日) 登頂美國 App Store 購物榜，並登上總榜第四名位置，這也是該應用程式在購物榜首次登頂。截至上周五收盤，泡泡瑪特報每股 172.3 港元，市值 2313.9 億港元，高過 Gucci 母公司開雲集團的 1885.87 億港元。

上周四 (24 日)，泡泡瑪特旗下 IP「LABUBU」在全球發售第三代搪膠毛絨產品「前方高能」系列。LABUBU 3.0 不僅在中國國內引發搶購熱潮，在海外許多地方的泡泡瑪特門市也出現數不清的排隊長龍。值得一提的是，泡泡瑪特在 2024 年全年股價大漲 346.66%，今年股價又再漲 115.28%。

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LABUBU 3.0 系列上周四晚間在中國線上開賣後隨即秒殺，香港泡泡瑪特則需通過官網登記抽籤，中籤者方可購買。

搶購盛況在中國多地上演。來自昆明的女生小林表示，沒想到提貨也這麼讓人絕望。雖然她搶到了線上盲盒，前往當地泡泡瑪特線下門店取貨依然排了 1 小時 40 分鐘。

在海外許多國家和地區，泡泡瑪特線下門市也出現數不清的排隊長龍。在美國洛杉磯，排隊購買 LABUBU 的隊伍被消費者稱「找不到隊頭也看不到隊尾」；在英國倫敦，牛津街門市隊伍排到「轉角再轉角」; 在義大利米蘭，搶購 LABUBU 的隊伍更排出兩條街道；在日本原宿，排隊的消費者也是人山人海。

事實上，在剛推出前幾年，LABUBU 並未獲得較大的市場反響，在 2022 年與 2023 年，THE MONSTERS 系列營收僅 2.63 億元與 3.68 億元。直到 2024 年，BlackPink 成員 Lisa 在多次出席公開活動時隨身攜帶著 LABUBU 掛飾，並在社群媒體上頻頻秀出，LABUBU 很快在泰國爆火，被泰國文旅部門授予「文旅體驗官」稱號。

今年 2 月，美國女歌手 Rihanna 在洛杉磯機場被拍到包袋上掛有一隻粉色的 LABUBU，被網友戲稱是 LABUBU 闖美成功，相關話題在海外社群媒體上擁有過百萬次閱讀量。

瑞銀 (UBS) 認為，LABUBU 在美國的受歡迎程度正處於上升週期，包括在 Google Trend 指數所反映，以及 Instagram 上的粉絲和每篇貼文的互動量一直在穩步上升。

泡泡瑪特早在 2020 年就登陸港股，低谷時期股價曾跌落至 9.4 港元，但 2024 年轉捩點出現，受惠於疫後國內消費市場回暖，同時海外市場爆發，營收大幅增長，股價漲幅超 340%。2024 年，泡泡瑪特全年營收達到 130.4 億元，年增 106.9%。海外市場迎來爆發，今年首季海外收益年增逾 475%。