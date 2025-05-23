關稅擋不住LABUBU 泡泡瑪特市值直逼3千億港元

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-23 07:10

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即使面臨中美貿易戰高額關稅衝擊，來自中國的 LABUBU 玩偶依然在歐美市場掀起搶購潮，締造驚人銷售佳績，甚至被摩根大通 (JPM-US) 形容有望成為「中國版 Hello Kitty」，推出 LABUBU 的泡泡瑪特 (09992-HK) 週四 (22 日) 盤中股價一度觸及 229 港元，換算市值衝破 3 千億港元。

LABUBU 是香港藝術家龍家昇創作的「怪物家族」系列角色之一，外觀為北歐精靈造型，儘管長相「有點嚇人」但個性善良。該角色原本出現在 2015 年的繪本中，直到 2019 年被泡泡瑪特製作成盲盒玩具，並在 BLACKPINK 成員 Lisa 公開表達喜愛後，瞬間引爆全球關注。

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從泰國公主將 LABUBU 跨在愛馬仕包上，到足球巨星貝克漢曬出女兒送的 LABUBU 禮物，這款長得像小惡魔的玩偶已成為時尚圈的新寵。

根據美銀美林最新研究報告，LABUBU 3.0 發布後，泡泡瑪特官方 App 在美國 App Store 購物分類中跳升至第 1 名。社群媒體影響力也顯著提升，泡泡瑪特在美版 TikTok 粉絲數從 3 月的 43.12 萬暴增至 72.29 萬。

泡泡瑪特股價周四午後大漲，股價一度達 229 港元、市值突破 3 千億港元，後收盤在 223.2 港元，換算市值 2997.45 億港元。

根據《Investing.com》報導，摩根士丹利（大摩）日前發布對泡泡瑪特的首份研究報告，並給予加碼的初始評等，並將 2025～27 年營收預期上調 5% 至 9%，預料今年全年營收及調整淨利年增率將達 98% 及 1.14 倍。

大摩指出，LABUBU 3.0 在全球需求強勁尤其是美國市場，這將帶動新店開業，成為 2025～2026 年關鍵成長因子。更在報告中直言「LABUBU 是崛起中的超級 IP」，