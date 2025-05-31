滙豐撤出美國中小企業銀行業務 專注亞洲與核心市場

鉅亨網編譯段智恆 2025-05-31 01:30

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根據《華爾街日報》(WSJ)周五 (30 日) 報導，滙豐銀行 (HSBC) 近日宣布，將解散其美國中小企業銀行業務部門，並通知約 4,400 家年營收在 5,000 萬美元以下的企業客戶，逐步移轉至其他金融服務提供者。此舉凸顯該行專注核心市場、調整業務結構的策略方向。

裁員 40 人 聚焦競爭優勢

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滙豐發言人指出，本周已裁撤該部門約 40 名員工，並協助客戶在過渡期間找到適合的銀行夥伴。該銀行仍保留部分中小企業客戶，但將交由其他團隊管理。據悉，此次受影響的多數客戶為美國本土企業，而非跨國企業的美國子公司。

滙豐執行長艾橋智 (Georges Elhedery) 自去年秋季接掌該行以來，持續推動業務重組，致力提升獲利能力，並專注於該行具有競爭優勢的業務領域。他表示，這意味著削減重複性職位，將資源集中於最能展現競爭力的市場與產品線。

聚焦亞洲與核心市場

滙豐總部位於倫敦，是歐洲資產規模最大的銀行，長期在全球貿易融資及跨境結算領域扮演關鍵角色。然而，早在艾橋智接任前，該行便陸續退出部分市場以精簡業務。

近年來，滙豐持續聚焦於香港及英國市場，並加大對亞洲地區的投入。本周宣布撤出美國 Main Street(商業銀行業務) 後，呼應了該行今年稍早宣布結束在美國及歐洲對企業併購及 IPO 的諮詢服務。

事實上，滙豐早於 2021 年就出售美國零售銀行業務予公民銀行 (Citizens Bank) 與國泰銀行(Cathay Bank)；2022 年又將加拿大業務出售給加拿大皇家銀行(Royal Bank of Canada)。

目前，北美市場僅占滙豐 2024 年前稅獲利的 3%，遠低於五年前的 6%，同時員工人數也從近 1.7 萬人減至不到 7,000 人。法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 等其他歐洲銀行也近年陸續放棄在競爭激烈的美國零售銀行市場的業務。