路透：川普決定維持美軍將領領導北約的傳統

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-31 01:50

‌



《路透》周五 (30 日) 引述多位知情人士稱，美國總統川普 (Donald Trump) 將維持美軍將領領導北約 (NATO) 的傳統角色。此決定讓歐洲盟友鬆口氣，但白宮仍在持續推動歐洲承擔更多防務責任，並討論可能削減駐歐美軍。

三名美國官員、一名西方官員和一名北約知情人士表示，儘管白宮正推動歐洲盟友承擔更多安全責任，川普至少在目前仍將維持美軍將領領導北約的傳統角色，並並已私下向北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 傳達了這項決定。

‌



美國國防部、白宮和北約均未立即回應置評請求。

這項決定緩解了歐洲北約盟友與川普共和黨同僚的擔憂。他們原本擔心華盛頓對歐洲的強硬表態，加上對美國介入烏克蘭戰爭持保留態度，可能預示美國將快速收縮其軍事領導角色。

不過，官員指出，美國向歐洲盟友發出警告，說自己需要將重點轉向亞洲和國土安全是認真的，絕非虛張聲勢。儘管尚未做出決定，但川普政府已討論在歐洲可能削減兵力，目前約有 8 萬名美國人員駐紮在歐洲。

美國官員表示，下一位預期的美國被提名人將同時擔任歐洲盟軍最高司令 (SACEUR) 和美國歐洲司令部 (EUCOM) 職位，人選是現役美國空軍中將 Alexus Grynkewich。

歐洲盟軍最高司令負責監督北約在歐洲所有軍事行動，自二戰後設立以來一直由美軍將領擔任。

自 1 月就職以來，川普政府頻頻向歐洲施壓，要求該地區國家增加國防開支，稱歐洲應該成為歐陸防務的主要負責人。歐洲多快能承擔這樣的角色仍是一個大問題，但川普政府內部已討論將歐洲盟軍最高司令職位移交給歐洲國家的可能性。

美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegseth)2 月訪問北約總部時告訴記者：「毫無疑問的，川普總統不會讓任何人把山姆大叔 (意指美國) 變成『山姆冤大頭』。」

在川普第一任期內，維持北約和美國在聯盟中的領導地位是美國國防部長的首要任務。他的首任國防部長、退役海軍陸戰隊上將馬蒂斯 (Jim Mattis) 辭職，原因之一就是川普對北約的質疑態度。

雖然美國仍會持續向歐洲施壓，要求承擔更多責任，未來也可能在全面檢討美軍部署的過程中，將部分美軍調往其他地區，但川普決定保留美國在歐洲盟軍最高司令職位，勢必會獲得他的共和黨同僚支持。