美法院阻止川普關稅生效 白宮迅速提交上訴

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-05-29 09:01

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美國紐約聯邦貿易法院週三 (28 日) 做出重大裁決，宣布美國總統川普祭出的全面性進口關稅違法，認定其越權行使貿易權限，禁止 4 月 2 日公布關稅計畫生效。這項裁決重擊川普以關稅為談判手段的貿易策略，白宮則已立即提出上訴。

根據曼哈頓的「美國國際貿易法院」三位法官共同裁定，美國憲法將對外貿易權限明確賦予國會，即便總統援引《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)，也無法自行課徵全面性關稅。

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法院明確指出：「此舉之所以不合法，並非因為不妥或無效，而是聯邦法律並未賦予美國總統該項權力。」

川普政府先前主張，貿易逆差構成國安威脅，援引 IEEPA 宣布國家緊急狀態，自 4 月起針對所有進口商品徵收 10% 基本關稅，對中國等貿易逆差大的國家加徵更高稅率。

本案由 13 州政府及自由正義中心分別代表五家進口中小企業提起訴訟，原告強調此類關稅將嚴重衝擊營運與生存空間。奧勒岡州總檢察長 Dan Rayfield 表示：「這項裁決證明法律高於個人意志，貿易政策不能憑總統一時興致決定。」

川普政府在裁決出爐後數分鐘內即提出上訴，顯示白宮將繼續捍衛其經濟主張。

白宮與提告方律師對此尚未回應媒體詢問。

不過白宮副幕僚長、川普主要政策顧問之一的 Stephen Miller 在社群平台發文反擊法院，稱「司法政變已失控」。

截至目前，針對川普關稅政策的訴訟已有至少五件仍在審理中。另一方面，川普政府日前也宣布暫時降低對中國的部分高關稅，雙方同意進行為期 90 天的談判，試圖重啟貿易協商。