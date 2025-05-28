川普：正推動「二房」重新上市 政府擔保機制不變

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-28 09:59

‌



美國總統川普表示，儘管他正推動房利美和房地美重新上市，但政府仍將保留對其的擔保和監督作用。

川普週二晚間在 Truth Social 平台上發文表示：「我正在努力讓這些了不起的公司公開上市，但我要明確表示，美國政府將保留其隱性擔保，我也會堅守作為總統對它們的監督立場。」

‌





這兩家公司在房貸支持證券市場中扮演著關鍵角色，自 2008 年金融危機以來便處於政府監管之下。房利美與房地美目前皆已恢復穩定獲利，並持續保留收益。上週當川普表示考慮讓其公開上市時，兩家公司股價雙雙飆升。

對沖基金和其他投資者呼籲政府解除對這兩家企業的託管，這可能會為股東、包括括政府本身，帶來一筆豐厚的收入。

然而，批評人士認為，任何此類決定都存在一定風險，尤其是在房利美與房地美未來能否繼續享有政府擔保的程度上。由於這兩家機構仍受政府監管，其債券被視為最安全的債券之一，進而支撐了抵押貸款支持證券市場。