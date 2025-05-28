【Joe’s華爾街脈動】關稅暫緩引發市場全面反彈，但潛在趨勢仍需謹慎看待

Joe Lu 2025-05-28 07:49

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股市因歐盟關稅延後而大漲，帶動成長型類股上揚、債券殖利率下滑；惟貿易談判與資產走勢分歧下，漲勢能否持續仍存變數

Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 27 日 美東時間

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重點摘要

市場概況

受惠於週末歐盟對進口商品加徵 50% 關稅的措施延後至 7 月 9 日的消息，美國股市開盤走高。此消息提振市場樂觀情緒，尤其帶動科技和非必需消費品等成長型類股上揚。歐洲市場亦因貿易消息和德國消費者信心好轉而同步上漲，亞洲市場則普遍收紅。美國國內方面，四月份耐久財訂單下滑 6.3%，優於市場擔憂的 8.1% 跌幅。排除運輸項目後，訂單月增 0.2%，優於預期。數據穩健，加上關稅延後，營造了風險偏好回升的氛圍。債券殖利率趨緩，10 年期美國公債殖利率降至 4.48%，進一步支撐股市表現。

川普總統將此次關稅延期與歐盟的建設性談判掛鉤，為市場提供了喘息空間，協助收復上週五的失土。儘管貿易不確定性的高峰可能已過，但隨著新的時限和其他貿易談判臨近，市場波動可能持續。第一季財報季樂觀收尾（標普 500 指數每股盈餘成長有望達到 13.4%），市場焦點逐漸轉向輝達 (NVIDIA) 即將公布的財報，以獲取對科技和 AI 需求的洞見。

主要市場指數

此波由關稅驅動的反彈是一個正面的短期訊號，但潛在趨勢的分歧值得關注。儘管大型股和科技股的領漲令人鼓舞，但其他市場類股持續的疲弱，引發了對此波反彈廣度和持久性的疑問。投資者將關注此樂觀情緒能否構築成更持續、更廣泛的正向動能。(全文未完)