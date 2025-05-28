【Joe’s華爾街脈動】關稅暫緩引發市場全面反彈，但潛在趨勢仍需謹慎看待
Joe Lu
股市因歐盟關稅延後而大漲，帶動成長型類股上揚、債券殖利率下滑；惟貿易談判與資產走勢分歧下，漲勢能否持續仍存變數
Joe 盧, CFA 2025 年 5 月 27 日 美東時間
重點摘要
- 由於歐盟關稅延後至 7 月 9 日的消息，顯著提振市場情緒，美國股市大漲，尤其有利於成長導向型類股。
- 標普 500 指數和那斯達克綜合指數等主要市場指數錄得顯著漲幅，趨勢轉為正向，儘管小型股和半導體股雖有單日上漲，但仍預示潛在謹慎。
- 包括微軟、Meta 和摩根大通在內的美國領先企業，展現強勁的正向趨勢復甦，而蘋果持續的負面展望則突顯公司特定的關稅風險。
- 經濟數據呈現好壞參半的景象，企業獲利評估有所改善，但通膨展望惡化，值得投資者關注。
- 通訊服務、非必需消費品和工業類股領漲，趨勢轉為正向，而醫療保健和能源等防禦型類股儘管市場上揚，仍表現疲弱。
- 受惠於貿易緊張局勢緩解，歐洲和日本等已開發國際市場持續走強，儘管中國和印度則呈現較為謹慎的佈局。
- 比特幣維持其強勁的正向趨勢，黃金則因立即風險觀感趨緩而下跌；公債殖利率下滑，反映市場對關稅延後及其他固定收益動態的反應。
市場概況
受惠於週末歐盟對進口商品加徵 50% 關稅的措施延後至 7 月 9 日的消息，美國股市開盤走高。此消息提振市場樂觀情緒，尤其帶動科技和非必需消費品等成長型類股上揚。歐洲市場亦因貿易消息和德國消費者信心好轉而同步上漲，亞洲市場則普遍收紅。美國國內方面，四月份耐久財訂單下滑 6.3%，優於市場擔憂的 8.1% 跌幅。排除運輸項目後，訂單月增 0.2%，優於預期。數據穩健，加上關稅延後，營造了風險偏好回升的氛圍。債券殖利率趨緩，10 年期美國公債殖利率降至 4.48%，進一步支撐股市表現。
川普總統將此次關稅延期與歐盟的建設性談判掛鉤，為市場提供了喘息空間，協助收復上週五的失土。儘管貿易不確定性的高峰可能已過，但隨著新的時限和其他貿易談判臨近，市場波動可能持續。第一季財報季樂觀收尾（標普 500 指數每股盈餘成長有望達到 13.4%），市場焦點逐漸轉向輝達 (NVIDIA) 即將公布的財報，以獲取對科技和 AI 需求的洞見。
主要市場指數
主要美股指數上揚，標普 500 指數 (+2.08%) 和那斯達克綜合指數 (+2.35%) 因市場樂見歐盟關稅延後而上漲。道瓊工業平均指數 (+1.81%) 亦上漲。標普 500 指數和那斯達克指數的趨勢評估均改善至正向。儘管羅素 2000 指數 (+2.54%) 和費城半導體指數 (+3.32%) 亦上漲，但其潛在趨勢仍負面，僅略有緩和，仍宜維持謹慎態度，尤其是在小型股和半導體領域。
此波由關稅驅動的反彈是一個正面的短期訊號，但潛在趨勢的分歧值得關注。儘管大型股和科技股的領漲令人鼓舞，但其他市場類股持續的疲弱，引發了對此波反彈廣度和持久性的疑問。投資者將關注此樂觀情緒能否構築成更持續、更廣泛的正向動能。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
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