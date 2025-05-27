鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.31元，其中最高估值0.42元，最低估值0元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.42(0.42)
|1
|1.25
|最低值
|0
|0.44
|0.73
|平均值
|0.29(0.29)
|0.7
|0.99
|中位數
|0.31(0.3)
|0.62
|1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|351.43億
|406.59億
|461.47億
|最低值
|330.80億
|374.84億
|402.93億
|平均值
|342.69億
|394.23億
|442.68億
|中位數
|342.92億
|398.11億
|447.40億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎CPNG-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
- 〈美股13F報告〉索羅斯前軍師Q1增持台積電、出清Alphabet
- 軟銀願景基金2025虧損逾7億美元 加碼投資AI與OpenAI拚轉型
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為30.00元
下一篇