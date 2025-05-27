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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估上修至0.31元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.31元，其中最高估值0.42元，最低估值0元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.42(0.42)11.25
最低值00.440.73
平均值0.29(0.29)0.70.99
中位數0.31(0.3)0.621

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值351.43億406.59億461.47億
最低值330.80億374.84億402.93億
平均值342.69億394.23億442.68億
中位數342.92億398.11億447.40億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-1.08-0.050.760.09
營業收入119.67億184.06億205.83億243.83億302.68億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPNG

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