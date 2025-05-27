鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為39.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.03元，其中最高估值1.18元，最低估值0.96元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.18(1.21)
|1.31
|1.3
|1.41
|最低值
|0.96(0.96)
|0.68
|1.3
|1.41
|平均值
|1.06(1.1)
|1.11
|1.3
|1.41
|中位數
|1.03(1.15)
|1.22
|1.3
|1.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.27億
|11.43億
|12.11億
|13.02億
|最低值
|9.72億
|9.93億
|10.23億
|12.59億
|平均值
|9.93億
|10.58億
|11.52億
|12.80億
|中位數
|9.81億
|10.42億
|11.70億
|12.80億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.51
|0.80
|0.92
|1.12
|1.20
|營業收入
|3.35億
|4.53億
|6.31億
|7.94億
|9.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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