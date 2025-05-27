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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rexford工業不動產(REXR-US)EPS預估下修至1.03元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Rexford工業不動產(REXR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.15元下修至1.03元，其中最高估值1.18元，最低估值0.96元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.18(1.21)1.311.31.41
最低值0.96(0.96)0.681.31.41
平均值1.06(1.1)1.111.31.41
中位數1.03(1.15)1.221.31.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.27億11.43億12.11億13.02億
最低值9.72億9.93億10.23億12.59億
平均值9.93億10.58億11.52億12.80億
中位數9.81億10.42億11.70億12.80億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.510.800.921.121.20
營業收入3.35億4.53億6.31億7.94億9.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Rexford工業不動產(REXR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSREXR

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