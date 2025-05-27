鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎CPNG-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值36元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予酷澎評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。
酷澎今(27日)收盤價為28.32元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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