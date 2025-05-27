search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎CPNG-US的目標價調升至30元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對酷澎(CPNG-US)提出目標價估值：中位數由29元上修至30元，調升幅度3.45%。其中最高估值36元，最低估值24元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予酷澎評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀0位。

酷澎今(27日)收盤價為28.32元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌2.7%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CPNG市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
酷澎28.185+2.68%

延伸閱讀



Empty