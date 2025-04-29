鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.3元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.31元下修至0.3元，其中最高估值0.48元，最低估值0元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.48(0.48)
|1
|1.21
|最低值
|0
|0.4
|0.76
|平均值
|0.31(0.31)
|0.72
|1
|中位數
|0.3(0.31)
|0.67
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|351.43億
|406.11億
|472.16億
|最低值
|335.54億
|374.02億
|411.47億
|平均值
|342.57億
|393.02億
|443.74億
|中位數
|341.02億
|397.49億
|446.32億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.33
|-1.08
|-0.05
|0.76
|0.09
|營業收入
|119.67億
|184.06億
|205.83億
|243.83億
|302.68億
詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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