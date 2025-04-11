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鉅亨速報 - Factset 最新調查：酷澎(CPNG-US)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對酷澎(CPNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.33元下修至0.32元，其中最高估值0.48元，最低估值0元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.48(0.48)11.21
最低值00.40.76
平均值0.32(0.33)0.741.02
中位數0.32(0.33)0.671.04

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值351.43億408.76億472.16億
最低值334.16億374.02億411.47億
平均值343.36億394.67億445.76億
中位數343.13億397.62億451.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.33-1.08-0.050.760.09
營業收入119.67億184.06億205.83億243.83億302.68億

詳細資訊請看美股內頁：
酷澎(CPNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPNG

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