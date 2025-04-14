鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至36.35元，幅度約3.78%
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由35.03元上修至36.35元，調升幅度3.78%。其中最高估值51.5元，最低估值24元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。
安格魯金礦今(14日)收盤價為42.79元。近5日股價上漲3.78%，標普指數上漲5.7%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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