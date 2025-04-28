鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至41元，幅度約12.78%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由36.35元上修至41元，調升幅度12.78%。其中最高估值53.43元，最低估值30.17元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。
安格魯金礦今(28日)收盤價為39.6元。近5日股價下跌12.78%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估下修至4.28元，預估目標價為34.82元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.4元，預估目標價為35.03元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦(AU-US)EPS預估上修至4.51元，預估目標價為35.03元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至36.35元，幅度約3.78%
上一篇
下一篇