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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安格魯金礦AU-US的目標價調升至41元，幅度約12.78%

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對安格魯金礦(AU-US)提出目標價估值：中位數由36.35元上修至41元，調升幅度12.78%。其中最高估值53.43元，最低估值30.17元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予安格魯金礦評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀1位。

安格魯金礦今(28日)收盤價為39.6元。近5日股價下跌12.78%，標普指數上漲4.59%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AU市場預估目標價

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