Counterpoint新報告：小米華為市佔並列第一 蘋果中國智慧手機市場降至15%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-26 15:30

‌



根據市場調研機構 Counterpoint 最新報告，2025 年第一季中國智慧型手機市場出貨量年增 5%，呈現溫和回升趨勢，而與此同時，蘋果 (AAPL-US) 的市佔率則從 2023 年第四季的 21% 下滑至 2025 第一季的 15%，顯示其在中國市場的競爭力出現明顯挑戰。

蘋果市占率下滑，2025 輸給小米與華為。（圖：截自 Counterpoint 報告）

‌



報告指出，小米 (01810-HK) 市佔率由 13% 提升至 19%，年增幅達 40%；華為則從 17% 增至 19%，年增 18%。這兩家中國品牌的成長，基本補足了蘋果流失的市場，反映出中國本土品牌在創新與市場認同度上的穩步提升。

相較之下，OPPO、vivo 與榮耀的市佔率相對穩定，維持在 13% 至 15% 之間。面對市場壓力，蘋果亦調整策略，針對新一代 iPhone 16 Pro 主動調降價格，參與中國市場補貼機制，期望強化產品競爭力並穩住用戶基礎。

小米 15S Pro 採限量策略，重現華為 Mate 60 盛景

小米 15S Pro 採用中國首顆自研 3 奈米晶片玄戒 O1。（圖：截自小米官網）

小米近期推出的新旗艦機型 15S Pro，採取類似當年華為 Mate 60 的銷售策略。因其搭載自研 3 奈米晶片玄戒 O1，受限於產能，目前僅限於部分授權門市販售，並要求現場拆封啟動後才能帶走，以防黃牛囤貨炒價，保障市場秩序。

小米近期正式發表首顆自研 3 奈米製程 SoC 晶片玄戒 O1，已搭載於 15S Pro 與小米 Pad 7 Ultra 上。

根據《新華社》報導，這是中國首顆自主研發的 3 奈米手機晶片，被視為中國半導體產業邁向高階製程的重要里程碑。

玄戒 O1 採用第二代 3 奈米工藝，歷時 4 年研發，投入超過人民幣 135 億元，日均研發支出逾千萬元。該晶片整合 CPU、GPU 與其他核心模組，對效能與功耗平衡要求甚高，象徵中國晶片設計能力進一步提升。

小米布局多元科技願景，擬三年內全球手機銷量登頂