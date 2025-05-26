澤倫斯基批「美國沉默」助長普丁侵略 俄連兩晚對烏克蘭發動空襲

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-26 09:30

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在俄羅斯對烏克蘭發動連兩晚史上最大規模的空襲後，烏克蘭總統澤倫斯基公開批評美國對此保持「沉默」，稱其形同鼓勵俄羅斯總統普丁持續侵略行動。

根據《BBC》報導，澤倫斯基指出，美國遲遲未對俄國發動新一輪制裁，使普丁無懼國際壓力。他痛批：「世界或許在度假，但戰爭仍在繼續。美國的沉默，以及世界其他國家的沉默，只會鼓勵普丁。」

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此外，澤連斯基也警告說，如果不「對俄羅斯領導層施加強大壓力」，俄羅斯的「暴行就無法停止」。

俄羅斯連續兩晚空襲烏克蘭。(圖: REUTERS/TPG)

根據烏克蘭空軍通報，俄羅斯於當地週六（24 日）深夜展開大規模空襲，發射 298 架無人機與 69 枚巡弋及彈道飛彈，總數高達 367 枚，創下全面入侵以來單夜最大攻擊規模。

儘管烏軍成功攔截其中 45 枚飛彈與 266 架無人機，仍造成至少 12 人死亡，包括 3 名孩童，另有數十人受傷。

烏克蘭副外長貝莎（Mariana Betsa）指出，俄軍空襲造成日托米爾（Zhytomyr）地區一對年幼兄妹（分別為 8 歲、12 歲與 17 歲）不幸罹難，全國 13 個地區遭受攻擊，導致超過 60 人受傷、80 棟住宅毀損，並引發 27 起火災。民間住宅區首當其衝，災情慘重。

川普表示對普丁的作為「非常不滿意」。(圖: REUTERS/TPG)

面對澤倫斯基提及「美國的沉默」一說，美國總統川普也在週日晚間回應，稱「我對普丁的所作所為非常不滿意。我不知道普丁怎麼了。他到底怎麼了？他正在殺害很多人，我一點也不喜歡這樣的行為。」

川普同時透露，美國「絕對」正在考慮對俄羅斯實施新一輪制裁，顯示美方態度出現轉變。

川普的烏克蘭與俄羅斯特使基思 · 凱洛格（Keith Kellogg）則強烈譴責俄國的行動，指責其違反 1977 年《日內瓦協議》，「令人髮指」，並呼籲俄羅斯「停止殺戮、立即停火」。