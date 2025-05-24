川普禁哈佛招中國學生 中國外交部稱：只會損害其在國際上的聲譽

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 17:00

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美國川普政府近期宣布限制哈佛大學招收國際學生的措施，引發中國官方與社群輿論的強烈關注。中國外交部發言人公開反對此舉，批評美國「將教育合作政治化」，強調該政策「只會損害美國自身的國際形象與聲譽」。

根據《CNN》報導，中國網友在微博等社群平台上掀起討論熱潮，不少人批評美國此舉「自毀長城」。有網友戲稱：「看美國自斷人才來源真是好笑」，也有評論指出：「哈佛如果失去招收國際學生的能力，還算得上世界名校嗎？」

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該政策由美國國土安全部（DHS）發布，被視為川普政府收緊國際學生簽證政策的延續。此舉不僅升高哈佛與白宮的對立，也象徵美國對外籍學生態度的重大轉變。作為移民打擊行動的一部分，已有數百名國際學生的簽證遭撤銷。

值得注意的是，長期以來，中國一直是美國最大的國際學生來源國，這些學生曾為美中之間的文化與教育交流建立重要橋梁。但此次事件反映出兩國關係持續惡化的現實。

美國國土安全部長 Kristi Noem 甚至指控哈佛與中國共產黨有關聯，並涉入與軍事研究相關的合作計畫，引用國會議員致函要求調查哈佛國際合作的信件內容。

針對這些指控，哈佛大學尚未正式回應媒體查詢，但在其官方網站上聲明表示：「我們將持續歡迎來自全球 140 多個國家的國際學生與學者，他們不僅豐富哈佛，也對美國社會做出貢獻。」

來自中國的 30 歲哈佛甘迺迪學院學生 Fangzhou Jiang 表示，在得知自己可能失去學生身份時感到「極度震驚」。他說：「從小我就認為，世界最頂尖的學府就是哈佛。」

川普政府曾在第一任期發布禁令，限制與中國軍方關聯的大學畢業生取得美國 STEM（科學、技術、工程與數學）領域的簽證，試圖防範中國學生從事間諜活動。這項政策對中國留美學生產生重大衝擊。

過去一年中，已有多位原本任職於美國高校的中國籍學者選擇返回中國，轉任當地知名大學，顯示美中之間出現「人才回流」的趨勢，突顯教育與人才交流格局的變化。

22 歲的中國學生 Sophie Wu 已獲得哈佛研究所錄取，但目前卻因政策變動陷入不確定的未來。她說：「這不只是教育政策，而是一種政治報復。」