川普將與普丁通話！歐洲領袖緊急施壓推動俄烏和平談判、警告俄羅斯恐再受制裁

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 08:54

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在美國前總統川普即將與俄羅斯總統普丁通話之際，歐洲多國領袖於週日（18 日）主動與川普聯繫，希望影響其立場，推動陷入僵局的烏克蘭和平談判。

這次通話是川普與普丁近三個月來的首次公開會談，川普強調這是「尋求永久和平的關鍵時刻」。

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根據《金融時報》報導，英國首相施凱爾發言人指出，英國、法國與德國領袖近日已兩度與川普通話，要求立即實現無條件停火，並敦促普丁認真對待和平談判。三方也警告，若俄方不具誠意參與，可能將重啟對俄羅斯的經濟制裁。

歐洲領袖緊急施壓川普推動俄烏和平談判。（圖：翻攝自烏克蘭外交部長Ｘ）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）與法國總統馬克宏、英國首相一致呼籲加大對莫斯科的外交與經濟壓力。梅爾茨表示：「我明確感受到，歐美雙方正共同、務實地努力，期望早日結束這場可怕的俄烏戰爭。」

儘管近 10 日外交活動頻繁，但俄羅斯總統普丁仍未鬆口接受由他方設定的談判條件，上週更拒絕在土耳其與烏克蘭總統澤倫斯基會面，使和平進程再度受阻。

川普團隊雖未對普丁提出強硬批評，但川普本人在上週五表示：「我一直認為，若沒有我，和平協議不可能實現。」因此他主動安排與普丁通話，並計劃稍後與澤倫斯基通話，顯示他希望再次主導俄烏戰爭的外交方向。

烏克蘭總統澤倫斯基於週日也在羅馬會見美國副總統范斯（JD Vance），這是雙方自 2 月白宮爭執後的首次碰面。

澤倫斯基稱這次會晤「良好」，並透露美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）亦有參與，重申烏克蘭願意進行真誠外交，並呼籲立即達成「全面無條件停火」。

盧比歐轉述俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，俄方將提出一份關於停火的初步條件文件，作為未來更廣泛談判的基礎。盧比歐強調，美國不願再陷入無休止的談判，若雙方在未來幾日展現讓步誠意，談判才有持續可能。

基輔與歐洲多國擔心，若川普政府中止對烏克蘭和平談判的參與，可能也將縮減甚至終止對烏克蘭的軍事支援，將讓俄羅斯在戰場上取得進一步優勢，嚴重衝擊烏克蘭防衛能力。