摩根大通中國專家：上調中國經濟預期 看好港股A股

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-22 00:30

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在中、美兩國代表於日內瓦的經貿會談取得積極進展後，摩根大通 (JPM-US) 中國經濟學家朱海斌將今年中國經濟增速預測從原先的 4.1% 上調至 4.8%。而摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑則表示，今年最看好港股，預料 A 股也將有不錯表現，稱目前是逢低買進的時機。

中美貿易關係緩和提振經濟增長預期

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朱海斌表示，若目前關稅水準可延續是年底，估計中國經濟成長率雖在未來幾季有所放緩，但不會出現特別大幅的下滑。他指出，目前美國對中國的平均實質關稅稅率已降至 41% 左右，中國對美國的稅率約 28%，雖然雙方仍處 90 天談判期，但這已是對等關稅議題拋出後，兩國談判的關稅稅率首次出現優於市場預期的調整。

2024 年中國出口占國內生產毛額 (GDP) 約 30%，貢獻經濟成長 1.5 個百分點，而今年預計此部分貢獻將大幅減弱，但消費與投資將相對提升，以彌補部分缺口。

中國全面政策調整，以提振內需為重點

朱海斌指出，中國正在進行近年來最深刻，影響層面最廣泛的一輪政策調整，2024 年 9 月至 12 月僅是上半場，2025 年則進入下半場。此輪調整涵蓋三大方向：採取更具擴張性的財政策略以支持經濟成長、貨幣政策持續寬鬆，以及經濟結構的再平衡。

首先，今年中國預算赤字率首次突破傳統上限 GDP 的 3% 來到 4%，政府發債規模也較往年大幅增加。鼓勵民眾將消費品「舊換新」的補貼方案規模，已從去年的 1500 億元倍增至 3000 億元，顯示政府積極擴大內需。

此外，在經濟轉型過程中，IT 與人工智慧 (AI) 等領域表現強勁，尤其是年初 DeepSeek 的出現，讓市場對中國的創新能力更添信心。但中國 4 月份零售消費支出仍低於預期，下一步政策重點應放在提振消費，以及強化居民收入與就業信心。

最看好港股表現，科技、醫療仍具投資價值

而劉鳴鏑則表示：「中國股票在 2021 至 2023 年持續下滑後，已在 2024 年找到底部，2025 年將持續向上。」目前是逢低買進的好時機，市場可能在中美 90 天貿易談判結束後突破整理區間。



他特別看好港股表現，對 A 股也持正面態度，仍持續看好網路科技和醫療衛生類股的潛力，但也提醒投資人留意，A 股中業績較弱與估值偏高的公司。

他指出，若美國醫療改革導致藥品價格下調，可能有利於中國創新藥發展。同時，市場尚未充分反映的投資主題包括產業整合（尤其是產能過剩領域）以及金融市場開放。