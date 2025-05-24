川普要讓哈佛校園再無國際生 在美留學生該怎麼辦？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-05-24 11:10

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美國國土安全部 22 日突然宣布禁止哈佛大學招收國際生，並要求現有國際生轉學。這項前所未有的措施，讓該校約 7 千名海外遊子的留學路蒙上陰影。

最新發展是，一名聯邦法官頒布了臨時禁制令，限制聯邦政府執行，而哈佛也對美國政府提告。但如果你是美國留學生，你可能會想知道你需要做哪些準備。

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因為這可能不只會發生在哈佛大學身上。國土安全部長諾姆 (Kristi Noem) 已經放話，「其他大學也可能面臨審查」，包含哥倫比亞、耶魯、芝加哥大學都可能成為下一個目標。

國際學生面臨三大緊急選擇

根據美國移民和海關執法局規定，當學生簽證資格被撤銷後，國際學生必須在有限時間內做出關鍵決定。

多位移民律師表示，轉學是目前最可行的解決方案。學生應立即聯繫其他仍具發證認證的大學尋求轉學機會。若無法直接轉入理想院校，可考慮先轉至社區大學維持合法身份，再轉入其他四年制大學。對於需要維持實習或研究項目的學生，Day-1 CPT 學校提供了入學第一天即可開始校外工作的選擇。

部分學生也在考慮轉換為其他類型簽證，但移民律師警告，這類程序複雜且需要符合特定條件，在時間緊迫的情況下難以操作。若無法在規定時間內完成轉學或身份轉換，學生將被迫離境，否則將面臨非法居留的法律後果。

政府為何對哈佛「下重手」？

在川普重返白宮後，猛烈抨擊美國大學是「左翼意識形態的堡壘」。美國政府已對包括哈佛在內的 60 多所大學啟動審查，並暫停聯邦補助。而哈佛更首當其衝，因其拒絕了白宮關閉 DEI 項目的要求。

此次國土安全部以哈佛「縱容反猶太主義」、「不配合調查」為由，取消其擔保學生簽證的資格，並要求哈佛在 72 小時內提交過去五年國際學生抗議活動記錄，否則將永久取消招生資格。

哈佛前校長 Lawrence Summers 在社群媒體感嘆道：「當大學失去挑選全球最聰明頭腦的權力時，美國失去的是未來。」並質疑不解為何川普政府要阻止 6,000 名才華洋溢的年輕人來美學習。