微軟遭爆封鎖「巴勒斯坦」、「加薩」等詞 員工Outlook郵件無法送出惹議

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 14:20

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根據《CNBC》取得的截圖、錄音與內部文件，微軟 (MSFT-US) 被爆出封鎖含有「Palestine（巴勒斯坦）」、「Gaza（加薩）」、「genocide（種族滅絕）」、「apartheid（種族隔離）」與「IOF off Azure」等字的 Outlook 郵件。即使這些詞出現在員工向人資部門提出正式申訴的內容中，郵件仍可能無法成功寄出。

多位微軟員工指出，問題出現在本週三（21 日）中午前後，他們透過批次測試比較含關鍵詞與不含詞彙的郵件，結果顯示只有未包含上述詞彙的郵件成功寄出。有員工表示，只要改以「P4lestine」等變體拼寫則可避開限制並順利傳送。

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微軟內部論壇上，許多員工對此表達質疑，指出「以色列（Israel）」的相關詞彙可正常寄出，但「Palestine」、「Gaza」等詞卻遭擋。一名員工就發問指出：「這是否代表公司已經放棄推動多元與包容？還是只針對巴勒斯坦員工與其盟友？」

對於封鎖指控，微軟首席通訊長 Frank Shaw 回應稱：「電子郵件不會被阻擋或審查，除非它們被大量隨機分發。可能會有短暫的延遲，團隊正在努力縮短延遲時間。」

微軟發言人在一份聲明中表示：「過去幾天，公司數萬名員工收到了大量電子郵件，我們已採取措施，盡量減少發送給未選擇訂閱的員工電子郵件。」

儘管微軟聲稱僅針對群發郵件採取限制，實際上仍有員工表示，自己寄給少數同仁的日常工作郵件，只因包含如「genocide」等詞，就無法成功寄出。

一名員工向人資提交的、含有「genocide」的申訴信更在 24 小時後才收到系統確認，相關內容也延後才出現在人資入口網站。

倡議組織「No Azure for Apartheid」指出，有些郵件被延遲超過七小時才成功送達，疑似經過人工審查。

微軟 AI 技術涉以軍用途引爆抗議潮，Build 大會現場遭員工打斷

近來，微軟因其 AI 技術被以色列軍方使用而飽受爭議。在本週於西雅圖舉行的 Build 開發者大會中，多場主題演講和會議就被抗議者打斷，包括 AI 倫理負責人 Sarah Bird 及資安主管 Neta Haiby 主持的會議。

抗議者當中，包含曾為加薩罹難者舉辦追悼活動而被解僱的工程師 Hossam Nasr。

微軟軟體工程師 Joe Lopez 更是在台上打斷了首席執行長 Satya Nadella 的主題演講，說道：「Nadella，你能不能展示一下微軟是如何殺害巴勒斯坦人的？展示一下以色列的戰爭罪行是如何由 Azure 驅動的？」

隨後，微軟也讓 Lopez 沒有資格以員工、承包商或任何其他身分重返微軟，包括微軟合作夥伴、客戶或其他第三方的員工