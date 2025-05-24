聯準會2025降息無望！摩根士丹利：目前只能觀望

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-24 16:00

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美國聯準會（Fed）多位高層官員本週密集發表談話，進一步鞏固了華爾街的預期，認為即今年降息的大門可能即將關閉。

摩根士丹利分析師指出，多位官員傳遞出一致訊息，認為美國總統川普的關稅可能會為聯準會的職責範圍帶來風險，因此「觀望」是目前最合理的應對策略。

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摩根士丹利認為，川普的關稅可能會為聯準會的職責範圍帶來風險。(圖: REUTERS/TPG)

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁 Raphael Bostic 表示，聯準會可能不得不「等待三到六個月，以觀察不確定性如何發展」。紐約聯儲總裁 John Williams 則認為，六月與七月仍難以釐清整體局勢。

根據分析師評估，這些談話表明聯準會至少將維持利率不變至七月甚至更久，並保持聯準會將維持 2025 年不降息，並從 2026 年 3 月開始進行總計 175 個基點的降息，最終將終端利率維持在 2.50 到 2.75% 的預期。

儘管美中貿易緊張局勢稍有緩和，聯準會官員對關稅政策仍保持高度戒心。克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁 Beth Hammack 指出，若關稅維持不變，可能壓抑經濟增長並影響就業市場；若企業開始全面轉嫁成本，「則可能需將利率維持在高檔更久，甚至再次調整」。

聯準會理事成員 Christopher Waller 則認為，只要關稅儘快穩定，任何由此引發的通膨應屬短期現象。他表示：「如果我們能將關稅壓低至約 10%，並於七月前定案，那麼下半年形勢會較樂觀。」

儘管第一季美國 GDP 成長疲弱，聯準會發言人淡化了風險。聖路易聯邦準備銀行總裁 Alberto Musalem 將其歸因於「一次性異常事件」，紐約聯儲總裁 Williams 也指出企業信心下降尚未反映在實際經濟數據上。

舊金山聯儲總裁 Mary Daly 強調，川普政府的多項政策，包括貿易、移民、財政與監管放寬等，對經濟影響難以預測。她表示：「我們現在必須保持開放心態，因為我們仍無法預知最終結果。」

摩根士丹利則維持其基準預測，認為 2025 年將不會降息，預計聯準會將持續保持寬鬆立場但不願忽視關稅造成的通膨壓力。