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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ventas公司(VTR-US)EPS預估上修至0.56元，預估目標價為75.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Ventas公司(VTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.56元，其中最高估值0.65元，最低估值0.41元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.65(0.65)0.871.19
最低值0.41(0.41)0.490.65
平均值0.54(0.53)0.770.92
中位數0.56(0.53)0.830.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值58.22億69.58億77.65億71.68億
最低值52.77億53.99億60.38億71.68億
平均值55.35億60.12億64.92億71.68億
中位數55.22億59.16億62.13億71.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.170.13-0.12-0.100.19
營業收入37.95億38.28億41.29億44.98億49.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Ventas公司(VTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVTR

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