鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融(SYF-US)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為62.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.47元上修至7.59元，其中最高估值8.34元，最低估值7元，預估目標價為62.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.34(8.19)
|9.52
|10.99
|最低值
|7(7)
|7.57
|8.27
|平均值
|7.63(7.52)
|8.64
|10.02
|中位數
|7.59(7.47)
|8.69
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|154.65億
|159.70億
|172.50億
|最低值
|150.36億
|154.76億
|161.43億
|平均值
|152.83億
|157.89億
|164.99億
|中位數
|153.10億
|158.24億
|163.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.27
|7.34
|6.15
|5.19
|8.55
|營業收入
|128.27億
|112.24億
|131.95億
|173.38億
|207.59億
詳細資訊請看美股內頁：
同步金融(SYF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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