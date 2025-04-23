鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調降至65元，幅度約4.41%
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)提出目標價估值：中位數由68元下修至65元，調降幅度4.41%。其中最高估值88元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予同步金融評價：積極樂觀14位、保持中立9位、保守悲觀1位。
同步金融今(23日)收盤價為47.99元。近5日股價上漲4.41%，標普指數下跌4.58%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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