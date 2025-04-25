鉅亨速報 - Factset 最新調查：同步金融SYF-US的目標價調降至57元，幅度約8.06%
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對同步金融(SYF-US)提出目標價估值：中位數由62元下修至57元，調降幅度8.06%。其中最高估值88元，最低估值42元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予同步金融評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀1位。
同步金融今(25日)收盤價為51.935元。近5日股價上漲8.06%，標普指數上漲3.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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