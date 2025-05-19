《日經》：輝達將推新AI晶片應對中國市場 Blackwell系列中國特規版2025登場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-19 15:30

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據悉，新的中國 AI 晶片將是基於其上一代 Hopper 系列的降級晶片，並取消高頻寬記憶體（HBM），性能略低於現行在中國銷售的 H20 晶片。

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然而，《路透》早前引述輝達高層指出，Hopper H20 晶片已無法再調整，因此未來不會有來自 Hopper 系列的新中國版產品。

輝達執行長黃仁勳也證實此一說法，表示：「Hopper 晶片已無法再修改，下一款給中國的晶片將不是來自 Hopper 系列。」

儘管遭遇阻力，輝達並未放棄中國市場。報導進一步指出，輝達計畫於 2025 年稍晚推出針對中國設計的 Blackwell 系列晶片。

這款中國特規版 Blackwell 晶片同樣將移除 HBM，以確保全面符合美方對高階 AI 晶片的出口規定。

隨著美國對中國 AI 技術出口限制日益嚴格，輝達正加快調整策略，以維持在中國市場的市佔率與收入。新晶片的設計與推出，正顯示輝達試圖鞏固在中國 AI 領域的領導地位。

在出口限制升級前，H20 晶片是輝達在中國最暢銷的產品之一，被廣泛應用於中國主要 AI 公司如 DeepSeek、字節跳動、阿里巴巴 (09988-HK) 與百度 (BIDU-US) 等。

除了面對政策挑戰，輝達還需應對本土競爭對手華為等晶片製造商的強勢崛起。儘管如此，中國市場在 2024 年仍為輝達貢獻約 14% 的總營收。