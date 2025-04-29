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鉅亨速報 - Factset 最新調查：德克斯戶外用品DECK-US的目標價調降至185元，幅度約11.9%

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對德克斯戶外用品(DECK-US)提出目標價估值：中位數由210元下修至185元，調降幅度11.9%。其中最高估值246元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予德克斯戶外用品評價：積極樂觀17位、保持中立7位、保守悲觀1位。

德克斯戶外用品今(29日)收盤價為109.15元。近5日股價上漲11.9%，標普指數上漲7.18%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股DECK市場預估目標價

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